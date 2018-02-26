Герман Греф: вам могут не нравиться криптовалюты, но не убивайте блокчейн

Герман Греф рассказал студентам и сотрудникам ИТМО о значении технологии блокчейн.

Герман Греф считает, что неоднозначная репутация криптовалют не должна ставить крест на самой технологии блокчейн. Об этом он рассказал во время лекции в стенах ИТМО. Президент Сбербанка России так ответил на вопрос студента, который поинтересовался отношением ведущего экономиста страны к криптовалюте.

Меня волнует не то, что будет дальше с криптовалютой, а что будет дальше с самой технологией блокчейн. Никто в эту технологию до сих пор не инвестировал серьезных денег. Она уникальна тем, что сама себя финансирует. Огромное количество энтузиастов по всему миру хочет зарабатывать на криптовалюте, которая является публично торгуемым товаром и имеет публичную стоимость. В это самое время они вкладывают деньги в развитие технологии блокчейн. Это уникальный инструмент. Я второго такого инструмента просто не могу себе представить, не могу найти аналогов. Герман Греф, президент Сбербанка России

Герман Греф обратил внимание собравшихся на парадокс: многие государства мира открыто критикуют криптовалюты. При этом трудно найти хотя бы одного эксперта, который ставил бы под сомнение будущее технологии блокчейн.

Да, это незрелая технология. Ее нельзя применять в широком масштабе. Вы не приведете мне ни одного примера массового использования блокчейн. Матьюрити ее находится пока что на низком уровне. Но это очень интересная инновация, которая в соединении с другими технологиями может дать нам взрывной эффект. Мы даже подсчитать не можем, что мир от этого получит. Нас ждет много изменений на самых разных уровнях. Так что технологией блокчейн надо заниматься, в нее надо инвестировать и уж точно не мешать ей. Герман Греф, президент Сбербанка России

Ранее мы писали, что Герман Греф провел открытую лекцию для студентов и преподавателей ИТМО.