Георгий Полтавченко открыл в Петербурге 13-ый Книжный Салон

В городе на Неве стартовал международный Книжный Салон.

"Тринадцатый Санкт-Петербургский международный Книжный салон объявляется открытым"- с этой фразой губернатор Санкт-Петербурга традиционно открыл мероприятие, которое смог оценить каждый житель города.



Петербуржцам приготовили разнообразную программу фестиваля: презентации книг современных российских авторов, круглые столы, творческие встречи писателей с читателями, мастер-классы, семинары и лекции, выставки книжной продукции.



На территории Салона были интерактивные зоны, для привлечения интереса граждан в мир литературы. Также, гостей и жителей Санкт-Петербурга ждали: карнавальные шоу, увлекательный аттракцион "Позвони поэту", шоу мыльных пузырей и многое другое.

Художник Юрий Штапаков рассказал корреспондент Piter.tv об одной из интерактивных площадок:

Сегодня на книжной ярмарке мы занимаемся тем, что печатаем на старом станке гравюры. Вообще, здесь у нас есть уже какие-то гравюры уже вырезанные, и гости могут выбирать, что они хотят, и будут сами накатывать краску, бумагу. Сами крутить колесо у станка. В свое время мне нравилась печатная графика, потому что любые виды гравюры предполагают работу с материалом, он часто бывает непредсказуем. Ты некогда не уверен в том, что ты сделаешь так, как ты задумал. Мне всегда нравилась эта не уверенность. Юрий Штапаков, художник

Программа проекта состоит не только из презентаций книг и встреч писателей, а также из выступлений музыкальных коллективов, которые исполняют произведения, тексты и образы,связанные с ключевой темой Книжной Салона.



Представитель детского издательства "Поляндрия" поделился с нами, как работает их издательство, и в чем изюминка их книг:



У нас издательство преимущественно детской литературы. В принципе, дальше - это уже разные интересные моменты, когда детская книга должна нравится взрослому, что бы ему было приятно читать это с ребенком. Некоторые детские книги становятся арт-объектами, которые коллекционируют взрослые любители иллюстрации. Это тоже абсолютно нормально, у нас есть такой читатель. Главное наше желание и наш посыл - это делать красивые, интересные книги, которые будут средством коммуникации взрослого и ребенка, ребенка со своими родителями или с какими-нибудь другими приятными взрослыми. У нас очень много книг переводных, то есть, мы берем новинки или очень известный зарубежные книги, переводим их. Почти все эти книги в России ранее не издавались. Иногда мы издаем параллельно со всем миром, то есть,это новинка, которая сейчас выходит где-нибудь.

В этом году Салон посвятили 315-летию Петербурга, и он стал первым мероприятием в череде праздничных событий.

Видео и фото: Piter.TV

Леся Сапожникова, Полина Кравченко