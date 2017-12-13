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Главой комитета по строительству стал Леонид Кулаков из стройнадзора
Сегодня, 15:42
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Butenko
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Главой комитета по строительству стал Леонид Кулаков из стройнадзора

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В Петербурге назначен новый глава комитета по строительству.

Леонид Кулаков возглавил комитет по строительству в Санкт-Петербурге. Приказ о назначении опытного чиновника на высокую должность подписал губернатор Георгий Полтавченко. Ранее Леонид Кулаков руководил городской Службой государственного строительного надзора и экспертизы. Здесь петербуржец служил на протяжении 6 лет: успешная работа помогла чиновнику попасть "на карандаш" к главным кадровикам города.

Так, Игорь Албин в своем Telegram-канале написал, что Леонид Кулаков показал себя грамотным специалистам и сумел построить работу службы в тесном взаимодействии с комитетом по строительству. Первый вице-губернатор также посоветовал новому главе заняться обеспечение жилых и общественных пространств города социальной инфраструктурой и культурными объектами. Кроме того, Леониду Кулакову рекомендовано детально заняться проблемой обманутых дольщиков.

Самое слабое звено в работе комитета сегодня — это выполнение адресной инвестиционной  программы, динамика прохождения которой не удовлетворяет ни губернатора Г.С. Полтавченко, ни меня, как курирующего отрасль вице-губернатора.

Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербург

 

Теги: комитет по строительству , леонид кулаков , новости спб , полтавченко
Категории: Новости СПб

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