Главой комитета по строительству стал Леонид Кулаков из стройнадзора

В Петербурге назначен новый глава комитета по строительству.

Леонид Кулаков возглавил комитет по строительству в Санкт-Петербурге. Приказ о назначении опытного чиновника на высокую должность подписал губернатор Георгий Полтавченко. Ранее Леонид Кулаков руководил городской Службой государственного строительного надзора и экспертизы. Здесь петербуржец служил на протяжении 6 лет: успешная работа помогла чиновнику попасть "на карандаш" к главным кадровикам города.

Так, Игорь Албин в своем Telegram-канале написал, что Леонид Кулаков показал себя грамотным специалистам и сумел построить работу службы в тесном взаимодействии с комитетом по строительству. Первый вице-губернатор также посоветовал новому главе заняться обеспечение жилых и общественных пространств города социальной инфраструктурой и культурными объектами. Кроме того, Леониду Кулакову рекомендовано детально заняться проблемой обманутых дольщиков.