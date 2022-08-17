Генсек ОПЕК: организация не причастна к росту цен на газ и нефть

Хайсам аль-Гайс назвал самый главный фактор, из-за которого растет инфляция.

Генеральный секретарь ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) заявил, что международная энергетическая организация не причастна к росту цен на газ и нефть. По мнению представителя Кувейта, проблема скрывается в недостатке инвестиций, которые вкладываются в нефтегазовую отрасль. Соответствующей информацией Хайсам аль-Гайс поделился в эфире американского телеканала

ОПЕК не стоит за ростом цен. Есть ряд факторов, которые на самом деле привели к росту цен на газ и нефть. И на мой взгляд, все дело в нехватке инвестиций - хронической нехватке инвестиций. Хайсам аль-Гайс, генсек ОПЕК

Эксперт подчеркнул, что в ОПЕК поддерживают прочные отношения с росси ской по вопросу управления нефтяным рынком, а стороны отделяют политику от совместной работы, связанной с балансированием на мировых рынках. При этом Хайсам аль-Гайс напомнил, что лидирующая позиция Москвы в поддержке декларации о сотрудничестве была ясна с 2017 года. Генсек уверен в том, что отношения между организацией и Россией в вопросе управления рынком прочны.

Шольц: энергетический кризис можно было спрогнозировать еще в 2021 году.

Фото и видео: CNBC