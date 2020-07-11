Согласно расследованию, гибель туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году вызвал сход лавины.

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Генпрокуратура официально объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова. Об этом сообщают Риа Новости.

Согласно расследованию, гибель туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году вызвал сход лавины. Отмечается, что во время схода снега группа ушла к каменной гряде. Однако после молодые люди не смогли найти палатку.

Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 Андрей Курьяков, замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе.

В итоге группа Дятлова спустились дальше, разожгли костер, но в итоге замерзли. По данным экспертов, в этот момент на улице было минус 40-45 градусов.

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Видео: twitter / BC Transportation