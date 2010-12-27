Администрация Выборга недовольна качеством уборки города по выходным

Администрация Выборгского района следит за качеством исполнения подрядных работ по уборке города Выборга.

Очереная контрольная проверка отдела благоустройства Администрации Выборгского района стала поводом для разбирательства на уровне главы администрации. Геннадий Орлов раскритиковал качество работы подрядчиков, отвечающих за уборку центра Выборга. Поводом для этого стали переполненные урны на самых оживленных и популярных у местных жителей улицах. Обсуждение сложившейся ситуации произошло в понедельник, 14 мая, в стенах Комитета по городскому хозяйству.

Выборг - туристический город, поэтому в выходные дни увеличивается поток туристов. Комитету по городскому хозяйству приказываю довести до подрядных организаций, исполняющих муниципальные контракты, что администрацию Выборгского района не устраивает такой подход. Если необходимо менять штатное расписание или графики вывоза мусора — пусть меняют. Такого не должно повториться. Совместно с отделом благоустройства, визируйте и привлекайте к ответственности подрядчиков. Геннадий Орлов, глава Администрации Выборгского района

Сильнее всего на заседании досталось МУП "Комбинат благоустройства". Именно эта организация отвечает за большинство работ по уборку центральных улиц города Выборга. Председатель Комитета по городскому хозяйству Алексей Туркин потребовал, чтобы предприятие пересмотрело свой подход к принципам работы на общегородских территориях.

В ответ подрядчики обязались выполнить предписания по поводу организации работ в выходные и праздничные дни.