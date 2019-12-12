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День приема граждан в Выборге: Геннадий Орлов обсудил с жителями района насущные вопросы

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В рамках всероссийского дня приема граждан, глава муниципального образования "Выборгский район" Геннадий Орлов обсудил с жителями района их личные вопросы. 

Администрация района рассматривала дела, входящие в ее компетенцию. Чаще всего граждане обращались с проблемами жилищного хозяйства, капитального ремонта многоквартирных домов и благоустройства дворовых территорий. 

При капитальном ремонте в моем доме, организованном ООО "МИРА ГРУПП", в моей квартире протек потолок. Я обратился с проблемой в администрацию. Они подошли к моей проблеме серьезно, помогли советом. Надеюсь, что все будет решено благополучно.

Максим Куприян, житель Выборга

Прием граждан проводился в порядке живой очереди. Для регистрации жалобы необходимо было предоставить паспорт и озвучить свою проблему. 

В соответствии с поручениями Президента РФ ежегодный общероссийский день приема граждан проводится в День Конституции Российской Федерации - 12 декабря. Граждане могут обратится к властям разного уровня с 12:00 по местному времени. 

Ранее мы сообщали, что в Выборге собираются расширить информационную базу для туристов. 

Видео: Piter.TV

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Категории: Выборг,

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