Генконсульство РФ в Турции поможет доставить тело погибшей девочки на родину

Петербурженка скончалась 28 августа от остановки сердца.

Посольство России в Турции поможет доставить тело погибшей 12-летней девочки на родину. Дипломаты выразили соболезнования родителям и близким ребенка и пообещали проследить за ходом расследования случившегося инцидента. Об этом говорится на странице посольства в Facebook.

Юная петербурженка была госпитализирована 18 августа в критическом состоянии. Рука девочки застряла в трубе бассейна отеля Sunhill в Бодруме. Алиса провела под водой около 10 минут. За это время она пережила четыре остановки сердца. Компьютерная томография показала серьезные повреждения организма. У погибшей диагностировали повреждения руки, мозга, сердца, легких и печени. Все это время девочка находилась в коме и дышала при помощи искусственной вентиляции легких. 28 августа Алиса умерла от остановки сердца после нескольких попыток реанимации.

Страховая компания "Согласие", в которой была застрахована жизнь девочки, оплатит все расходы родителей на лечение и репатриацию тела из Турции в Россию.

Фото: pixabay.com