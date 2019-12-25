Блокадники и их дети могут по-другому реагировать на коронавирус

Они изначально предрасположены легко переносить голод и сильные ограничения в питании.

Медицинский генетик Владислав Баранов заявил, что пережившие блокаду Ленинграда люди и их дети могут по-другому реагировать на заражение коронавирусом. Об этом пишут "Известия".

По словам специалиста, плохой вариант развития коронавируса напрямую связан с углеводным обменом. А среди блокадников есть те, у которых энергетический обмен привык экономно расходовать калории. Поэтому организм таких людей изначально предрасположен легко переносить голод. Сильные ограничения в питании не окажут на них пагубного влияния.

За сутки в Петербурге выявили еще 1667 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии КОВИД заразились более 74 тысяч петербуржцев, выздоровели 45 тысяч, умерли 4 317 человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге еще одна больница начала прием коронавирусных пациентов.

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