Подкаст с участием ветеранов-блокадников зазвучит в самолетах

Его можно будет послушать на рейсах из Пулково.

Российская авиакомпания Smartavia совместно с благотворительным фондом помощи пожилым людям "Долго и счастливо" записала подкаст "Посадка разрешена". В нем приняли участие ветераны-блокадники из Петербурга, которые рассказали о жизни и работе в период и после Великой Отечественной войны, – сообщают в пресс-службе Smartavia.

Герои подкаста, которым от 87-ми до 94-х лет поделились воспоминаниями об эвакуации во время блокады, работе на секретном аэродроме и о том, как в 1994-м году впервые вырвались за "железный занавес" в разные страны.

Это первый подкаст в истории гражданской авиации в России, который будет звучать в небе – на борту самолетов авиакомпании Smartavia, летающих в 25 городов страны от Москвы до Тюмени. Smartavia

Подкаст станет частью проекта "Атмосфера Победы", посвященного возрождению гражданской авиации после войны 1941-1945 годов. Его можно будет услышать с 25-го апреля по 31-е мая на сайте авиакомпании и в стриминговом сервисе "VK Музыка".

Для нас "Атмосфера Победы" – это история про ценности, дружбу, признание. Мы захотели поддержать фонд и ветеранов, вовлечь их в социально значимую инициативу, чтобы они поделились воспоминаниями, а мы сохранили память об исторических событиях. Это эмоциональные, иногда тревожные, интересные и поучительные рассказы, которые прослушиваются на одном дыхании. Юлиана Тяжельникова, директор по маркетингу и клиентской лояльности авиакомпании Smartavia

Ранее мы сообщали, что региональный штаб "Бессмертного полка России" в Северной столице объявил о начале аккредитации журналистов на шествие, которое традиционно состоится 9-го мая.

Фото: Freepik