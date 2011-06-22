"Бессмертный полк" в Петербурге начал аккредитовывать СМИ

Бейджи будут выдавать с 6-го по 7-е мая включительно.

Региональный штаб "Бессмертного полка России" в Северной столице объявил о начале аккредитации журналистов на шествие, которое традиционно состоится 9-го мая, передает "Петербургский дневник".

Организаторы указывают, что при необходимости размещения передвижной станции спутниковой связи, в аккредитационной заявке необходимо будет указать государственный номер и марку автомобиля. Сделать это нужно будет до 10:00 5-го мая.

Аккредитовывать будут только официально зарегистрированные СМИ. Бейджи журналистам будут выдавать 6-го и 7-го мая с 10:00 до 18:00 в Доме журналиста на Невском проспекте, 70 при предъявлении паспорта и редакционного удостоверения. Эти документы также нужно будет взять с собой и на само шествие.

Также стало известно, что в рамках подготовки к празднованию юбилея Победы в городе запланированы и другие мероприятия. Например, проезд ретроавто 4-го мая и акция "Почта Памяти", которая пройдет в кинотеатре "Аврора".

Ранее мы сообщали, что в Петербурге в День Победы одним из центральных событий станет проезд более ста единиц подлинной исторической техники из коллекции патриотического объединения "Ленрезерв" с участием ветеранов Великой Отечественной войны и СВО по Невскому проспекту.

Фото: Piter.TV