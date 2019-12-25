В Петербург прибыли ветераны и блокадники из 10 стран

Ветераны примут участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище.

На празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Петербург прибыли 38 ветеранов и блокадников, а также их сопровождающие из 10 государств – Абхазии, Армении, Беларуси, Германии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Туркменистана, Узбекистана, Эстонии. Об этом сообщили в Смольном.

Ветераны примут участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище. Они также станут зрителями праздничного концерта в БКЗ "Октябрьский" и вместе с петербургскими ветеранами и блокадниками займут почетные места на трибунах Парада Победы на Дворцовой площади 9 мая.

Помимо этого, запланированы экскурсии по Петербургу, посещение Историко-мемориального музея "Смольный", а также Центрального выставочного зала "Манеж", где открыта выставка "Великая страна – великая Победа. 1941-1945".

Ко Дню Победы ветеранам будут торжественно вручены памятные подарки.

В Петербурге 7-9 мая проезд в транспорте для ветеранов и блокадников будет бесплатным.

Фото: Piter.tv