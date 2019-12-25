В Петербурге еще одна больница начала прием коронавирусных пациентов

660 коек развернули в Городской многопрофильной больнице № 2.

В Петербурге пациентов с новой коронавирусной инфекцией начал принимать еще один стационар. Об этом заявила пресс-служба Комитета по здравоохранению.

660 коек развернули в Городской многопрофильной больнице № 2. Таким образом, список медучреждений, задействованных для лечения больных с КОВИД, увеличился до 21. Среди них больница имени Боткина, Больница святого Георгия, Александровская больница, Городская больница №40, Николаевская больница и другие. Несовершеннолетних принимают две детские больницы – ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России и Детская больница №5 имени Н.Ф. Филатова.

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Фото: Piter.TV