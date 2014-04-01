Гендиректор кинопрокатной компании "Про:взгляд" Яна Макарова умерла в Петербурге

Об этом стало известно 27 марта.

В Петербурге ушла из жизни генеральный директор кинопрокатной компании "Про:взгляд" Яна Макарова. Женщине было 34 года, у нее осталась несовершеннолетняя дочь.

Ты борец и романтик, человек такой страсти, жизнелюбия и азарта, что и двигать камни, казалось, тебе было по силам. Что камни… Тебе удавалось успешно продвигать арт-хаусное кино в России, придумать и вырастить сильную самобытную компанию. написали в группе компании в "ВКонтакте".

Яна Макарова боролась с тяжелой болезнью. Прощание с петербурженкой пройдет 31 марта в 14:00 в центральном зале городского крематория на Шафировском, 12.

Фото: ВКонтакте / Яна Макарова