Где получить сертификат о вакцинации от коронавируса

Вакцинировавшиеся граждане могут получить электронный сертификат от коронавируса. Об этом напомнила пресс-служба комитета по информатизации и связи.
Он доступен пользователям портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью. Посмотреть свой сертификат можно по ссылке.
Если вы сделали прививку, но не получили сертификат, это может означать, что:
Информация о второй вакцине поступила раньше, чем о второй;
При внесении данных в регистр вакцинированных произошла ошибка;
На момент отправки данных у вас не было личного кабинета на портале.
В случае проблемы можно перейти по ссылке и заполнить электронную форму обращения. После проверки данные должны появиться.
Кроме того, на портале есть кнопки "отсутствует сертификат" или "ошибка в данных".
Сертификат может потребоваться при поездке за границу или в заведениях, где действуют ограничения.
Фото: Pexels / Vlada Karpovich
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