Где получить сертификат о вакцинации от коронавируса

Сертификат появляется на сайте Госуслуг после второй прививки.

Вакцинировавшиеся граждане могут получить электронный сертификат от коронавируса. Об этом напомнила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Он доступен пользователям портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью. Посмотреть свой сертификат можно по ссылке.

Если вы сделали прививку, но не получили сертификат, это может означать, что:

Информация о второй вакцине поступила раньше, чем о второй;

При внесении данных в регистр вакцинированных произошла ошибка;

На момент отправки данных у вас не было личного кабинета на портале.

В случае проблемы можно перейти по ссылке и заполнить электронную форму обращения. После проверки данные должны появиться.

Кроме того, на портале есть кнопки "отсутствует сертификат" или "ошибка в данных".

Сертификат может потребоваться при поездке за границу или в заведениях, где действуют ограничения.

Фото: Pexels / Vlada Karpovich