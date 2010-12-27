"Газпром" построит 25 газомоторных станций

Предполагается, что через три года в городе запустят 25 газовых заправок. Кроме того, будут созданы 20 специализированных центров по обслуживанию и переводу транспортных средств на природном газе.

Смольный договорился с "Газпромом" о строительстве 25 газомоторных станций. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на вице-губернатора Максима Шаскольского и зампредседателя правления ПАО "Газпром" Виталия Маркелова.

Контракт подписали в рамках IX Петербургского международного газового форума в Санкт-Петербурге. Предполагается, что через три года в городе запустят 25 газовых заправок. Кроме того, будут созданы 20 специализированных центров по обслуживанию и переводу транспортных средств на природном газе. Транспорт Санкт-Петербурга начнет потреблять ежегодно свыше 50 млн кубометров. На природном транспорте потребление компримированного природного газа составит 48,4 млн куб. м за год.

Сейчас в Петербурге насчитывается 6 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Смольный рассчитывает на то, что через три года количество техники на газе вырастет до 400 единиц.

Фото: kolesa.ru