Газета Marca поместила на главную полосу чемпионат Белоруссии по футболу

В Испании удивлены, что турнир проходит в нормальном режиме на фоне пандемии коронавируса.

Испанская газета Marca в новом выпуске опубликовала статью о чемпионате Белоруссии по футболу. На сегодняшний день это единственный турнир, где проходят игры и допускают болельщиков на стадионы.

"Во что играет Белоруссия?" - такой заголовок был опубликован на первой полосе. Национальный чемпионат стартовал 19 марта.

"Белоруссия играет в футбол в нормальном режиме, несмотря на эпидемию коронавируса. Это единственный действующий турнир УЕФА на данный момент. Болельщикам измеряют температуру у входа на стадион. Для борьбы с вирусом президент страны предлагает пить водку" - сообщается в издании газеты.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Европе были приостановлены почти все национальные чемпионаты, а также еврокубковые турниры. Евро-2020 перенесли на лето следующего года.

Ранее стало известно, что УЕФА предложил три возможные даты завершения сезона.

Фото: Instagram / @marca