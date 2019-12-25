Газета Marca поместила на главную полосу чемпионат Белоруссии по футболу

Испанская газета Marca в новом выпуске опубликовала статью о чемпионате Белоруссии по футболу. На сегодняшний день это единственный турнир, где проходят игры и допускают болельщиков на стадионы.
"Во что играет Белоруссия?" - такой заголовок был опубликован на первой полосе. Национальный чемпионат стартовал 19 марта.
"Белоруссия играет в футбол в нормальном режиме, несмотря на эпидемию коронавируса. Это единственный действующий турнир УЕФА на данный момент. Болельщикам измеряют температуру у входа на стадион. Для борьбы с вирусом президент страны предлагает пить водку" - сообщается в издании газеты.
Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Европе были приостановлены почти все национальные чемпионаты, а также еврокубковые турниры. Евро-2020 перенесли на лето следующего года.
Ранее стало известно, что УЕФА предложил три возможные даты завершения сезона.
Фото: Instagram / @marca
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