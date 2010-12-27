Гатчинцев приглашают принять участие в осеннем фотокроссе

Предварительные заявки на участие в VI Гатчинском осеннем фотокроссе, который пройдет 22 сентября 2019 года, можно подать через группу фотокросса.

Продолжается регистрация участников Гатчинского осеннего фотокросса 22 сентября. Старт в 12 часов. Об этом сообщает Гатчинская Служба Новостей.

Любители фотографировать и активно проводить свои выходные ежегодно отправляются на поиски тех единственных и неповторимых кадров. Это могут быть люди, достопримечательные места, все то, что окружает жителей города Гатчины. Примите и вы участие в гатчинском фотокроссе. Проведите выходные в кругу близких, родных и друзей.

Предварительные заявки на участие в VI Гатчинском осеннем фотокроссе, который пройдет 22 сентября 2019 года, можно подать через группу фотокросса или по телефону 8 (81371) 88526.

Старт в 12 часов в Сиреневом сквере (у дома №2 по ул. Достоевского).

Источник: Гатчинская Служба Новостей