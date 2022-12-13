Гатчина официально стала столицей Ленинградской области

Закон опубликован сегодня и вступил в законную силу.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон, вносящий изменения в Устав Ленобласти в части наделения города Гатчины статусом столицы региона. Закон опубликован сегодня и вступил в законную силу.

Депутаты ЗакСа 29 марта приняли в трех чтениях изменения в Устав Ленинградской области, дополнив его статьей 7.1. "Столица Ленинградской области".

В апреле 2021 года Гатчина уже была закреплена в Уставе как место размещения органов государственной власти Ленинградской области. Теперь же город Гатчина официально утвержден в качестве административного центра (столицы) Ленинградской области.

Фото: администрация Ленобласти