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Гатчина официально стала столицей Ленинградской области
Сегодня, 12:05
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Гатчина официально стала столицей Ленинградской области

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Закон опубликован сегодня и вступил в законную силу. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон, вносящий изменения в Устав Ленобласти в части наделения города Гатчины статусом столицы региона. Закон опубликован сегодня и вступил в законную силу. 

Депутаты ЗакСа 29 марта приняли в трех чтениях изменения в Устав Ленинградской области, дополнив его статьей 7.1. "Столица Ленинградской области".  

В апреле 2021 года Гатчина уже была закреплена в Уставе как место размещения органов государственной власти Ленинградской области. Теперь же город Гатчина официально утвержден в качестве административного центра (столицы) Ленинградской области.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: гатчина, столица
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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