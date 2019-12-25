Гардероб врачей, работающих с COVID-19 в Петербурге, обходится в 45 млн рублей

В сутки медикам нужны порядка 200 тысяч масок, 24 тысячи защитных костюмов и пар перчаток, а также 26 тысяч респираторов и столько же пар бахил.

Гардероб врачей, которые работают в Петербурге с коронавирусными пациентами, обходится в 45 миллионов рублей и более 1,3 миллиарда в месяц, подсчитало издание "Фонтанка".

По расчетам "Фонтаки", в сутки медикам нужны порядка 200 тысяч масок, 24 тысячи защитных костюмов и пар перчаток, а также 26 тысяч респираторов и столько же пар бахил. В октябре-ноябре город закупился СИЗ на 819 миллионов рублей. Один защитный костюм обходится бюджету в среднем в 1300 рублей, бахилы в 143 рубля, респираторы в 85 рублей за штуку и 80 рублей за очки.

Больше всего денег тратится на защитные костюмы. В основном СИЗ закупают по всей стране, либо в Китае и Малайзии.

Ранее мы писали, что 217 петербургских медиков привились от коронавируса.

Фото: Piter.TV