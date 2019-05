Российская певица осталась недовольна выбором песни для финала.

Популярная российская певица и наставница в нескольких сезонах шоу "Голос" Полина Гагарина прокомментировала финальное выступление Микеллы Абрамовой в шоу "Голос. Дети". К слову, артистка осталась недовольна выбором песни для финала. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу "А поговорить?".

Певица пояснила, что не смотрела шестой сезон шоу "Голос. Дети", так как сама в это время участвовала в вокальном конкурсе Singer в Китае. Однако после скандала с накруткой голосов артистка пересмотрела финальное выступление Микеллы в проекте. Гагариной не понравился выбор песни. Напомним, дочь Алсу исполняла в финале композицию Love the Way You Lie Рианны и Эминема.

По мнению Полины, это "суперсложная песня" даже для профессионала, не говоря про ребенка. "Нужно было выбрать что-то по ее силам", — заявила звезда.

Гагарина не представляет, что испытывает Микелла после аннулирования результатов финала. Она уверена, что в этой ситуации сложно определить: кто прав, а кто виноват. По ее мнению, накрутить баллы нельзя, можно попросить людей голосовать за ребенка.

Напомним, 10-летняя дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова стала победительницей шестого сезона шоу "Голос. Дети". Девочка набрала 56,5 % голосов. Это вызвало подозрение у представителей шоу-бизнеса и телезрителей. Первый канал решил провести расследование, в ходе которого была выявлена накрутка голосов и использование ботов.

Итоги шестого сезона "Голос. Дети" аннулировали. Повторный финал состоится в эфире Первого канала 24 мая. Сейчас пользователи социальных сетей гадают, будет ли принимать в нем участие Микелла.

Видео: Instagram / gagara1987, mikellaabramova