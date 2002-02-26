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ГЖИ рассказала об итогах работы за июль
Сегодня, 15:20
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ГЖИ рассказала об итогах работы за июль

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Сотрудники инспекции провели 563 контрольно-надзорных мероприятий.

В пятницу, 20 августа, пресс-служба Государственной жилищной инспекции поделилась итогами работы за июль текущего года. 

Так, за месяц сотрудники инспекции успели провести 563 контрольно-надзорных мероприятий, по результатам которых выдали 105 предписаний на устранение допущенных нарушений обязательных требований жилищного законодательства, рассмотрено 71 дело об административных правонарушениях, составлено 74 протокола об административных правонарушениях, в адрес управляющих организаций направлено 87 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Кроме того, по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено постановление о штрафе на сумму 6 949 рублей.

Ранее мы писали, что за месяц жилищные службы проинспектировали свыше 7 тысяч домов.

Фото: Pexels

Теги: гжи, государственная жилищная инспекция, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Власов Митя
Сегодня 15:30

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