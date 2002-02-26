ГЖИ рассказала об итогах работы за июль

Сотрудники инспекции провели 563 контрольно-надзорных мероприятий.

В пятницу, 20 августа, пресс-служба Государственной жилищной инспекции поделилась итогами работы за июль текущего года.

Так, за месяц сотрудники инспекции успели провести 563 контрольно-надзорных мероприятий, по результатам которых выдали 105 предписаний на устранение допущенных нарушений обязательных требований жилищного законодательства, рассмотрено 71 дело об административных правонарушениях, составлено 74 протокола об административных правонарушениях, в адрес управляющих организаций направлено 87 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Кроме того, по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено постановление о штрафе на сумму 6 949 рублей.

Ранее мы писали, что за месяц жилищные службы проинспектировали свыше 7 тысяч домов.

Фото: Pexels