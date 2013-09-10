За месяц жилищные службы проинспектировали свыше 7 тысяч домов

Внеплановые проверки будут проводиться до 16 октября.

В понедельник, 16 августа, в пресс-службе вице-губернатора Николая Бондаренко рассказали о промежуточных итогах проверок жилищного фонда. Специалисты государственной жилищной инспекции (ГЖИ) и жилищного комитета проверяют качество уборки парадных, содержания подвалов и чердаков, внутриквартальных территорий. Проверки начались с 16 июля после поручения вице-губернатора.

Так, по состоянию на 11 августа уже проверили 7 357 многоквартирных домов, лидерами стали Адмиралтейский, Выборгский и Невский районы. Замечания выявили по 2 032 адресам. Большая часть замечаний касается лестничных клеток, фасадов, состояния подвалов и чердаков. Часть из замечаний ушла на контейнерные площадки и уборку придомовых территорий. Отмечается, что многое из указанного устраняется почти сразу.

Внеплановые проверки жилфонда продолжатся до 16 октября. Об итогах докладывают еженедельно.

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Фото: Piter.tv