ГУ ФССП по Петербургу ищет партнера для обеспечения авиабилетами людей, которых надо будет выдворить из РФ

Служба готова заплатить за его услуги максимум 8 млн рублей.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу ищет партнера, который возьмет на себя обеспечение авиабилетами иностранцев, которые будут подлежать административному выдворению из России. Управление разместило закупку, по итогам электронного аукциона которой планирует найти себе подходящего компаньона для этой непростой работы.

Контракт с ним приставы собираются заключить на год, а заплатить хотят максимум 8 млн рублей. Это финансирование предоставляет российский бюджет.

В материалах закупки отмечается, что людям, которых решат выдворить из страны, надо покупать билеты только экономического класса. И, разумеется, в одну сторону. В документах даже опубликован перечень стран, куда их планируется отправлять. Здесь перечислено, - очевидно, чтобы предусмотреть любой самый экзотический случай, - 104 государства.

От будущего компаньона управление требует оперативных действий. Билеты надлежит бронировать и представлять в службу в течение суток. При этом планируемая дата вылета должна быть не более одного, но и не менее семи дней с момента предоставления авиабилета.

Заявки от потенциальных партнеров приставы ждут до 10 февраля.

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Фото: pulkovoairport.ru