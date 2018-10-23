GONE.Fludd: кто это, Instagram рэпера

Во вторник на канале "ВДудь" появилось интервью с GONE.Fludd, которого Юрий Дудь назвал главным рэп-открытием года.

Во вторник на канале "ВДудь" появилось интервью с GONE.Fludd, которого Юрий Дудь назвал кумиром молодежи. Однако, не все хорошо знают восходящего рэпера Александра Бузе. Piter.TV собрал несколько любопытных фактов и фото, говорящих об этом герое.

Детские и юношеские годы GONE.Fludd (Александра Бузе)

Александра Бузе родился 4 июля 1994 года в подмосковном городе Тучково. Его отец был связан с криминалом, поэтому семья распалась, когда Саше было 6 лет, мать работала на заводе. Будучи взрослым Бузе встречался со своим отцом, но дальше эта встреча ни к чему не привела. Еще в детстве Саша ходил в музыкальную школу, играл на гитаре. До 9 класса в школе он был хорошистом, но после знакомства с тогда ещё не ставшими рэперами Iroh и Superior.Cat.Proteus, Бузе стал все больше времени уделать музыке, учеба стала уходить на второй и третий план. Тем не менее, будущий рэпер потом поступил учиться в МАДИ на специальность инженера строителя-проектировщика автомобильных дорог.

Творческая деятельность GONE.Fludd (Александра Бузе)

В 2009 году вместе с несколькими ребятами Бузе создал свою группу "Midnight Tramp Gang" (Банда Ночного Странника). Они просто собирались в лесу, зачитывали тексты под музыку, играющую на телефоне и записывали это на камеру. В 2013 была создана новая тусовка "GVNGRXL", в составе которой начинают делать треки в оккультном и мрачном стиле. Саша придумал себе ник Gone.Fludd (Gone – ушедший, потерянный, а Fludd – фамилия древнего алхимика, мага и фокусника Роберта Фладда). В 2014 году название сменилось на "Sabbat Cult", ребята купили свой первый микрофон и Gone.Fludd принялся за работу над своим первым сольным релизом. В декабре 2015 года слушатели услышали его первый альбом "Формы и Пустота", который включил в себя 14 треков. В конце декабря 2016 года вышел второй релиз Gone.Fludd "High Lust", в который вошло 7 композиций. В ноябре 2017 года Gone.Fludd покидает "Саббат Культ" и делает акцент на сольном исполнении.

Девушка GONE.Fludd

Молодой человек несколько раз во всеуслышание говорил, что у него есть девушка, которой посвящена его песня песню "Boys Don"t Cry". Возлюбленную рэпера зовут Настя и она поддерживает GONE.Fludd во всех его начинаниях.

Instagram GONE.Fludd

В своем микроблоге рэпер публикует фото своей банды, свои личные фотографии, кадры с концертов и, конечно, своих фанатов. К слову, писать длинные, поучительные или красивые тексты музыкант не любит. Чаще всего он ограничивается смайликами или короткими фразами и отметками.





Также недавно рэпер принял участие в съемках шоу "Вечерний Ургант" и снялся в клипе петербургской группы Little Big на песню "Skibidi".

Фото: gonefludd/ Instagram

Видео: Вечерний Ургант/ Youtube