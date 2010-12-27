ГК "Монолит" в третий раз за год меняет владельца

Новым собственником называют петербургского бизнесмена Горячева.

В Петербурге сменился руководитель предприятия товарного бетона ГК "Монолит". Крупнейший изготовитель в третий раз за год поменял владельца. По данным местных СМИ, новым собственником стал бизнесмен Леонид Горячев. Журналисты ссылаются на данные "СПАРК-Интерфакс".

Отметим, что в 2018 году Горячев также приобрел контролирующий пакет акций над производством "Экотермикс Био". Фирма занимается созданием теплоизоляционных материалов. Предприятие участвует в конкурсах на поставку систем напыления пенополиуретановой изоляции для труб. Подобная система недавно ушла в ГУП "Брянсккоммунэнерго" за три миллиона рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Невском проспекте прошла акция памяти убитой активистки.

Фото: сайт ГК "Монолит"