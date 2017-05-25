ГК "Еврострой" приобрела комплекс зданий Гидроэнергопроекта на Малом проспекте П.С.

Исторические дома в центре Петербурга отремонтируют.

На Малом проспекте Петроградской стороны выкуплен аварийный комплекс исторических зданий. Владельцем объектов стала группа компаний "Естрострой". По данным "Фонтанки.ру", одним из собственников которой является Владимир Селегень. Бизнесмен - отец мужа дочери Вячеслава Макарова, спикера ЗакСа.

Известно, что совершенная сделка касается зданий 79, 81 и 83 лит. А. Ранее собственником комплекса считалась организация "Строймонтаж". За приобретение помещений владелец просил 600 миллионов рублей. Ранее в 2011 году оценка Российского аукционного дома составила только 425 млн рублей.

В ГК "Еврострое" добавили, что сносить исторические дома Гидроэнергопроекта не планируют. Наоборот, подрядчик их отреставрирует.

Ранее Piter.tv писал о том, что Борис Вишневский попросил прокуратуру проверить законность стройки на Воскресенской набережной.

Фото: Piter.tv