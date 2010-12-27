ГИБДД введут новые ограничения остановки транспорта в Санкт-Петербурге

Стоянку запретят на Малом проспекте В.О. и Захарьевской

С начала ноября 2017 года ограничат остановки для транспорта в двух районах Петербурга, сообщил 24 октября отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Ограничение остановки введут 5 ноября в Василеостровском районе, на Малом проспекте В.О. – Парусной улице. На участках будут установлены новые знаки 3.27 "Остановка запрещена"

С 12 ноября нельзя будет останавливаться в Центральном районе города, а точнее на Захарьевской улице с 1 по 5 дом. Помимо знака 3.27, там установят знак 8.24 "Работает эвакуатор".