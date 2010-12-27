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ГИБДД введут новые ограничения остановки транспорта в Санкт-Петербурге
Сегодня, 12:27
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nadiputintseva
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ГИБДД введут новые ограничения остановки транспорта в Санкт-Петербурге

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Стоянку запретят на Малом проспекте В.О. и Захарьевской

С начала ноября 2017 года ограничат остановки для транспорта в двух районах Петербурга, сообщил 24 октября отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Ограничение остановки введут  5 ноября в Василеостровском районе, на Малом проспекте В.О. – Парусной улице. На участках будут установлены новые знаки 3.27 "Остановка запрещена"

С 12 ноября нельзя будет останавливаться в Центральном районе города, а точнее на Захарьевской улице с 1 по 5 дом. Помимо знака 3.27, там установят знак 8.24 "Работает эвакуатор". 

 

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Теги: гибдд , дорожные новости , новости спб
Категории: Новости СПб

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