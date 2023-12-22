ГАТИ выдала два ордера для начала работ по проектированию "Красносельско-Калининской" линии метро

Вводить ограничения на дорогах не будут, так как работы будут проходить на внутриквартальных территориях.

Государственная административно-техническая инспекция выдала два ордера для обеспечения работ по проектированию участка "Красносельско-Калининской" линии метрополитена. Начались официальные работы по разработке проекта этого участка метро. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В октябре 2023 года Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордера для проведения работ по инженерно-геологическим изысканиям в Московском и Центральном районах города. В рамках этих работ нужно было выполнить бурение скважин.

Работы выполнит АО "Метрогипротранс". Речь идет об участках на Тамбовской, 15, лит. А, и Варшавской, 6, лит. А. В Московском районе работы пройдут с 22 января по 20 апреля. В Центральном районе специалисты будут выполнять поставленные задачи с 25 января по 19 апреля.

Вводить ограничения на дорогах не будут, так как работы будут проходить на внутриквартальных территориях. Полное восстановление благоустройства запланировано на апрель 2024 года.

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Фото: Piter.tv