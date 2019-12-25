ГАТИ совместно с Росгвардией отработали сигнал "Тревога"

По легенде тренировки, специалисты ГАТИ проводили изъятие машины, припаркованной у контейнерной площадки, что мешает вывозу мусора. Владелец этого транспортного средства напал на сотрудника ГАТИ.

В пятницу, 19 ноября, в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции сообщили Piter.tv, что инспекция заключила договор с Росгвардией для получения при необходимости оперативной поддержки по сигналу "Тревога".

К такой мере прибегнули из-за возможного оказания противодействия сотрудникам ГАТИ или нападения на них при проведении процедуры изъятия транспортных средств за нарушение парковки во дворах. Теперь сотрудники могут нажать тревожную кнопку, адрес с которой незамедлительно передадут Росгвардии.

Накануне специалисты ГАТИ вместе с Росгвардией провели тренировку по отработке сигнала. Легенда: сотрудники изымали машину, которая была припаркована у контейнерной площадки и мешала вывозу мусора. Владелец машины напал на сотрудника ГАТИ, а тот, в свою очередь, нажал на пульт тревоги. На место прибыл наряд Росгвардии и задержал нарушителя. В такой ситуации задержанному грозит не только штраф за неправильную парковку, но и за нападение на сотрудника.

В пресс-службе инспекции напомнили, что с июля сотрудники ГАТИ имеют право привлекать к административной ответственности за размещение транспорта на газоне, спортивных и детских площадках, а также ограничение подъезда к площадкам для сбора отходов и перегораживание подходов к зданиям и входов в них. За нарушение грозит штраф для граждан от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 5 до 40 тысяч рублей; для юридических лиц – от 150 до 500 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv