С 9 сентября будет ограничено движение транспорта в шести районах Петербурга

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в шести районах с 9 сентября.

В Петербурге введут ограничения для транспорта в Выборгском, Красногвардейском, Курортном, Приморском, Пушкинском и Фрунзенском районах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выборгский район

На один день 9 сентября закрывается движение транспорта по Придорожной аллее у бокового проезда проспекта Культуры. На участке будет проводиться ремонт дорожного покрытия.

Красногвардейский район

На два дня, с 9 по 10 сентября, в связи с производством работ по устройству въезда-выезда ограничивается движение транспорта у дома 16 по Челябинской улице.

Курортный район

В Зеленогорске с 9 по 28 сентября закрывается движение транспорта у дома 5 по 2-му Широкому переулку из-за прокладки водопровода.

Приморский район

С 9 по 15 сентября из-за производства работ по строительству инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Деловой улице в поселке Лисий Нос от Майской улицы до Кольцевой улицы.

с 9 по 10 сентября закрывается движение транспорта по проспекту Сизова в направлении от проспекта Испытателей к Богатырскому проспекту, а по 12 сентября закрывается движение транспорта по Туполевской улице у проспекта Сизова. Причина в ремонте дорожного покрытия на участке.

Пушкинский район

В Павловске (Гамболово) с 9 по 12 сентября в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей закрывается движение транспорта по проезду без названия (40 ОП РЗ-3360).

В Пушкине (Гуммолосары) с 9 по 11 сентября ограничивается движение транспорта по Учхозной улице от Гумилевской улицы до Анциферовской улицы из-за прокладки инженерных сетей.

Фрунзенский район

С 9 по 10 сентября закрывается движение транспорта по Пражской улице от улицы Фучика до улицы Белы Куна, включая перекресток с улицей Белы Куна. На участке будут делать ремонт дорожного покрытия.

Ранее сообщалось, что в Петербурге с 7 сентября введут ограничения для транспорта в семи районах.

Фото: Piter.TV