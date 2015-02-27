В Выборгском и Кировском районах введут ограничения движения

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в двух районах с 18 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Выборгский район
С 18 августа по 15 октября будут производиться работы по прокладке инженерных сетей. В связи с этим ограничивается движение транспорта по улице Михаила Дудина в поселке Парголово от проспекта Энгельса до улицы Федора Абрамова.
Кировский район
В связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия по проспекту Стачек от Кронштадтской площади до улицы Морской Пехоты.
Также 18 августа закрывается движение транспорта по Соломахинскому проезду у проспекта Стачек.
С 18 по 31 августа ограничивается движение транспорта на перекрестке проспекта Стачек и Трамвайного проспекта. Однако ограничения будут введены только в ночное время – с 23:00 до 06:00.
ГАТИ рекомендует пешеходов и автомобилистов быть осторожнее и заранее планировать свой маршрут.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти отремонтировали трассу у поселка Вознесенье.
Фото: Piter.TV
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