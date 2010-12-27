Испанский футболист Хосе Антонио Рейес перед гибелью ехал со скоростью 237 км/час

По предварительным данным у автомобиля во время движения на огромной скорости лопнуло колесо, машина потеряла управление, вылетела с трассы и загорелась.

В субботу в Испании в ДТП погиб испанский футболист Хосе Антонио Рейес .

Сообщается, что ДТП произошло около 11 часов 40 минут в субботу, 1 июня. Хосе Антонио Рейес был за рулем Mercedes S550 Brabus. В автомобиле был его брат и друг. Сейчас выяснилась предварительная причина аварии. Во время движения по трассе на скорости 237 километров в час у автомобиля лопнуло колесо. Машина потеряла управление и вылетела с трассы. Затем в 200 метрах от места съезда с дороги, машина взорвалась и загорелась. В ДТП погиб и брат футболиста, друг в тяжелом состоянии в больнице.

Хосе Антонио Рейеса играл в составе "Арсенала", "Реала", "Севильи", "Атлетико". Являлся членом сборной команды Испании. Хосе Антонио Рейеса было 35 лет.

Фото: mundodeportivo, свободные источники