Футболист Денис Глушаков через суд требует от бывшей жены 204 млн рублей

Спортсмен требует от экс-супруги 204 млн рублей за нравственно-моральные страдания.

Футболист Денис Глушаков, выступающий за команду "Ахмат", подал иск в Никулинский суд против бывшей жены Дарьи. Адвокат Глушаковой сообщил, что вероятнее всего данный иск о защите чести и достоинства, пишет РБК.

Как выяснилось, футболит требует от экс-супруги 204 млн рублей за нравственно-моральные страдания. Адвокат Сергей Жорин заявил, что Глушакову не понравилась история с баней и удивился тому, что футболист не акцентирует внимание на своем браке.

Адвокат футболиста Марина Дубровская рассказала, что Глушакова распространяла порочащие сведения. Информация причинила спортсмену "значительный ущерб". Дубровская также отметила, что иск не коснется интересов детей, так как для Дениса Глушакова это самое главное.

Напомним, пара развелась в 2019 году после того, как Глушакова обнаружила мужа в бане с другой женщиной. За время брака у пары родились две дочери. Мосгорсуд обязал футболиста выплачивать 1/3 всего своего дохода на содержание детей, а также 100 тыс. рублей на содержание бывшей супруги.

Видео: instagram / glushak8