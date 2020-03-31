Футболист "Аталанты" Руслан Малиновский рассказ о ситуации с эпидемией коронавируса в Италии

Ему очень сложно наблюдать за тем, что происходит.

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, что происходит в Италии на фоне эпидемии коронавируса.

"Две медсестры в Италии покончили с собой. Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут про Италию в интернете - это правда. Так что сидите дома. Если кто-то думает, что коронавирус - это шутка, то он идиот. Смотрите передачи про море, а то везде один негатив", - приводит слова Малиновского портал Telegraf.com.ua.

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" из бельгийского "Генка" в июле 2019 года. В чемпионате Италии полузащитник провел 22 игры и забил четыре мяча.

Напомним, Италия стала главным очагом распространения коронавируса в Европе. В связи с этим были приостановлены почти все национальные чемпионаты и еврокубковые турниры.

Ранее стало известно, что матч Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Валенсией" считают главной причиной распространения коронавируса в Италии.

Фото: VK / @championsleague