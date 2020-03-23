Матч Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Валенсией" считают главной причиной распространения коронавируса в Италии

Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщает итальянская газета Corriere dello Sport, одной из причин распространения коронавируса в Италии мог стать матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Валенсией".

Перед встречей у стадиона "Сан-Сиро" в Милане 19 февраля действовало полицейское оцепление. Множество людей стояло близко друг к другу. Некоторые фанаты добирались на стадион в переполненных вагонах метро. Также отмечается, что болельщики "Аталанты" праздновали победу своей команды (4:1 - прим.) в барах и пили из стаканов друг друга.

Напомним, что Италия стала одной из самых эпидемиологически неблагополучных стран. Число умерших от коронавируса на сегодняшний день достигло около пяти тысяч человек. Матчи итальянской Серии А официально отменили на неопределенный срок.

Ранее стало известно, что форвард "Милана" Златан Ибрагимович начал сбор средств на борьбу с коронавирусом.