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Полиция ищет 20 тонн горбуши, которая таинственно исчезла
Сегодня, 10:57
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Shdaria
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Полиция ищет 20 тонн горбуши, которая таинственно исчезла

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Полиция взялась за поиски фуры с Горбушей, которая исчезла по дороге в Северную столицу.

По дороге из Подмосковья в Санкт-Петербург пропала фура груженная рыбой . Владелец автотранспортного предприятия сразу же обратился в УМВД по Московскому району за помощью.
 
Гендиректор автотранспортной компании обратился с заявлением в полицию 6 декабря. Он рассказал о пропаже грузовика с рыбой. Груженный 20 т горбуши "Вольво" с прицепом направлялася в Петербург  из деревни Селятино по договору от 28 ноября. Отмечается, что продовольственный продукт должны были доставить по адресу предприятия на Якорной улице. В пути 50-летний водитель совершил звонок своему начальнику и сообщил, что вскоре после погрузки фура сломалась. Так, день выгрузки пришлось перенести на 1 декабря. Позже коммерсант получил от водителя текстовое сообщение о том, что ремонт в Новгородской области завершен. Спустя час мужчина за рулем "Вольво" успокоил начальника, что он едет по Московскому шоссе и успевает на выгрузку. 
 
Однако машина на назначенное место так и не явилась. С тех пор водитель не выходит на связь. Через несколько дней поиском фуры с горбушей занялись правоохранительные органы. 
 
Фото: animalreader.ru
 
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Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

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