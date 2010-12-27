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Фрунзенский и Невский районы вновь снабжены теплом и горячей водой
Вчера, 22:54
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ProkVad
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Фрунзенский и Невский районы вновь снабжены теплом и горячей водой

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Купчино и Рыбацкое снова вместе с водой и теплом

"Теплосеть Петербурга" завершила ремонт лопнувших труб в Невском и Фрунзенском районах Петербурга.

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе компании, работы по починке теплосети закончили в соответствии с графиком. В шесть зданий в районе прорыва трубы на Бухарестской улице, 31/6 отопление в полном объёме вернулось к 16.00. Горячую воду в жилых домах и детском учреждении на время ремонта не отключали.

Напомним, что инцидент произошел около дома номер 31 корпус 6 по Бухарестской улице. Новость о коммунальной аварии опубликовали свидетели произошедшего в группе “Вконтакте” “ДТП и ЧП по СПб”.
 

Теги: воды , потоп , прорыв трубы , спб , тепло , теплосеть
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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