Французский режиссер Гаспар Ноэ замечен у баров Петербурга

Он был в компании девушки.

Французского режиссера Гаспара Ноэ заметили вечером на улице Некрасова в Петербурге. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях, где он стоит у бара в черной одежде и с очками на лбу, общаясь с девушкой.

На кадрах слышно, как прохожие окликнули режиссера по имени, и он отреагировал. Цель его визита в Петербург пока официально не сообщается.

Это не первый приезд Ноэ в Россию. В августе прошлого года он уже был в Петербурге, где встречался с режиссером Александром Сокуровым, а затем поехал в Москву. Тот визит вызвал критику со стороны украинских властей.

Гаспар Ноэ известен фильмами "Необратимость", "Вход в пустоту" и "Любовь", которые неоднократно становились поводом для споров из-за провокационного стиля и выбора тем.

Фото: Piter.tv