В сети вышел трейлер фильма "Экстаз" Гаспара Ноэ

В сети вышел второй трейлер нового фильма скандального режиссёра Гаспара Ноэ "Экстаз". Ролик опубликовали 14 августа на Youtube-канале A24.

Название фильма в оригинале звучит как Climax. В картине показана последняя вечеринка в академии современного танца. Под нарастающую музыку мужчин и женщин охватывает эйфория и хаос.

Премьера пройдет 11 октября. Фильм Гаспара Ноэ был отмечен премией Международной конфедерации кино на Каннском фестивале в 2018 году.

Ранее сообщалось, что в сети появился трейлер сериала "Романовы".

Видео: A24 / Youtube.