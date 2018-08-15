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В сети вышел трейлер фильма "Экстаз" Гаспара Ноэ

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Название картины в оригинале звучит как Climax.

В сети вышел второй трейлер нового фильма скандального режиссёра Гаспара Ноэ "Экстаз". Ролик опубликовали 14 августа на Youtube-канале A24.

Название фильма в оригинале звучит как Climax. В картине показана последняя вечеринка в академии современного танца. Под нарастающую музыку мужчин и женщин охватывает эйфория и хаос.

Премьера пройдет 11 октября. Фильм Гаспара Ноэ был отмечен премией Международной конфедерации кино на Каннском фестивале в 2018 году.

Ранее сообщалось, что в сети появился трейлер сериала "Романовы".

Видео: A24 / Youtube.

Теги: climax , гаспар ноэ , экстаз , экстаз гаспара ноэ
Категории: Культура Кино Лента новостей

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