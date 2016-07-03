Вышел трейлер сериала "Романовы" о потомках царской семьи

На YouTube опубликовали второй официальный тизер сериала "Романовы". Об этом сообщает портал "Культуромания".
Премьера сериала запланирована на 12 октября на сервисе Amazon.
О том, кем были Романовы, и что с ними случилось, до сих пор идут разговоры. И для меня сюжет этого сериала отвечает на вопрос: кто мы такие и кем мы себя считаем?
Официальный трейлер.
Главные роли в сериале исполнили Аманда Пит, Кристина Хендрикс, Аарон Экхарт и другие. Из российских знаменитостей в проекте участвовала Евгения Брик.
Видео:Youtube/