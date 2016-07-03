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Вышел трейлер сериала "Романовы" о потомках царской семьи

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Премьера запланирована на 12 октября на сервисе Amazon.

На YouTube опубликовали второй официальный тизер сериала "Романовы". Об этом сообщает портал "Культуромания".  

Премьера сериала запланирована на 12 октября на сервисе Amazon.

О том, кем были Романовы, и что с ними случилось, до сих пор идут разговоры. И для меня сюжет этого сериала отвечает на вопрос: кто мы такие и кем мы себя считаем?

Официальный трейлер.

Главные роли в сериале исполнили Аманда Пит, Кристина Хендрикс, Аарон Экхарт и другие. Из российских знаменитостей в проекте участвовала Евгения Брик.

Видео:Youtube/

Теги: романовы , романовы сериал , трейлер сериала
Категории: Культура Кино Лента новостей

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