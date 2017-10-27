В сети появился новый трейлер "Венома"

В тизере показали противников Венома во главе с доктором Дрейком

Киностудия Sony Pictures выпустила второй трейлер про персонажа вселенной Marvel "Венома". В тизере акцент сделан на отношениях Венома и его противников во главе с доктором Дрейком.

Напомним, что главную роль в фильме сыграл Том Харди, известный по таким фильмам, как "Начало", "Темный рыцарь:Возрождение легенды" и "Безумный Макс: Дорога ярости". По мимо него в киноленте снялись Мишель Уилльямс, Дженни Слейт, Рид Скотт и другие.

Фильм "Веном" основан на комиксах издательства Marvel. Сюжет стротся вокруг персонажа по имени Эдди Брок, который случайно "заражается" инопланетным паразитом. Отметим, что фильм станет первой картиной в рамках вселенной Marvel от Sony.

Премьера фильма намечена на 4 октября.

Ранее мы писали о том, что в сети появился трейлер сериала "Романовы", который снял Мэттью Вайнер.

Видео:Sony Pictures Entertainment/Yotube