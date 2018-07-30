В сети появился трейлер сериала "Романовы", который снял Мэттью Вайнер

Сериал не будет охватывать какую-либо из исторических эпох рода Романовых. В сериале нам покажут современных людей, которые считают себя потомками знаменитой династии.

В сети повился тизер сериала "Романовы", съемками которого лично занимаетс Мэттью Вайнер, известный по таким работам, как "Безумцы"и "Клан Сопрано".

Под аккомпонемент из "Танца рыцарец" балета "Ромео и Джульетта" зрителям представили список актеров, которые принмут участие в мини-серале. В списке есть обладательнице "Золотого глобуса" Изабель Юппер, Джон Слэттери, Джек Хьюстон, Аманда Пит и Марта Келлер и другие.

В сериале, который будет состоять всего из 8 серий зрителям расскажут о "современных Романовых". Известно, что каждый из героев не связан друг с другом по сюжету. Съемки проходили в 7 странах. Бюджет "новых Романовых" составляет 50 млн долларов.

Сценаристом выступила Семи Челлас, которая ранее сотрудничала с Вайнером в "Безумцах".

Премьеры сериала намечена на осень 2018 года.

Видео:Prime Video/YouTube