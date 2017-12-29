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Франция, Бахрейн и Палестина высказали слова поддержки петербуржцам после взрыва в "Перекрестке"

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Солидарность петербуржцам после взрыва в "Перекрестке" выразили официальные лица Франции, Бахрейна и Палестины.

Зарубежные государства заявляют о моральной поддержке петербуржцев, которые пострадали при взрыве в продуктовом магазине. Напомним, что президент России Владимир Путин официально заявил, что случившееся можно охарактеризовать как теракт. 
 
Уполномоченные представители Франции, бахрейна и Палестины путем дипломатических контактов и сообщениями в социальных сетях осудили действия злоумышленников. В частности, Министерство иностранных дел во Франции опубликовало пост в Twitter, в котором выражает соболезнование жителям Северной столицы, которым пришлось пережить этот ужас.
 
 
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас выступил с осуждением действий террористов и напомнил о необходимости международной борьбы с этим “недугом”. Такой же позиции придерживается Министерство иностранных дел Королевства Бахрейн. 
 
В настоящее время в больницах города остаются шестеро человек, пострадавших от действий людей, спланировавших взрыв на Кондратьевском проспекте. Напомним, что один из преступников попал на камеры видеонаблюдения
Теги: бахрейн , взрыв , кондратьевский проспект , палестина , перекресток , поддержка , франция
Категории: Новости СПб Новости России Мировые новости

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