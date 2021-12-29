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Фракции ЗакСа смогут получить финансирование на экспертов для законопроектов
Сегодня, 13:33
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Фракции ЗакСа смогут получить финансирование на экспертов для законопроектов

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Законопроект о финансировании законопроектной деятельности решили смягчить.

В ЗакСе решили во втором чтении, как будут распределять деньги, которые пойдут на финансирование законопроектной деятельности. Заседание проходит 26 января в Мариинском дворце.

40% суммы, выделяемой на законопроектные работы, пойдет комитету по законодательству, 40% — в равных долях бюджетно-финансовому комитету и постоянным комиссиям, а 20% — парламентским фракциям. В первой редакции говорилось о том, что комитет по законодательству получит 50%. 

Как и ранее, депутаты смогут не согласовывать получение средств на оплату услуг экспертов. 

Напомним, депутатов лишат поправки, которая позволяла распределять 2% бюджета по своему усмотрению.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб

Теги: бюджет, закс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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