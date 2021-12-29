Фракции ЗакСа смогут получить финансирование на экспертов для законопроектов

Законопроект о финансировании законопроектной деятельности решили смягчить.

В ЗакСе решили во втором чтении, как будут распределять деньги, которые пойдут на финансирование законопроектной деятельности. Заседание проходит 26 января в Мариинском дворце.

40% суммы, выделяемой на законопроектные работы, пойдет комитету по законодательству, 40% — в равных долях бюджетно-финансовому комитету и постоянным комиссиям, а 20% — парламентским фракциям. В первой редакции говорилось о том, что комитет по законодательству получит 50%.

Как и ранее, депутаты смогут не согласовывать получение средств на оплату услуг экспертов.

Напомним, депутатов лишат поправки, которая позволяла распределять 2% бюджета по своему усмотрению.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб