Fox News: число жертв стрельбы в американском Мэне возросло до 22

Ранее было известно о 16 погибших и 60 раненых в США.

Количество погибших при стрельбе в городе Льюистон в американском штате Мэн, США, увеличилось до 22 человек. Соответствующее заявление сделал местный телеканал FOX News. Известно, что злоумышленник совершил нападение на три городские локации, включая торговый комплекс и один из баров. Ранее сообщалось о 16 жертвах трагедии и 60 пострадавших. По информации от СМИ, подозреваемый задержан правоохранительными органами. Однако многие издания говорят о том, что преступник так и не пойман. На территории города мобилизованы полицейские силы, поддержку которым оказывают представители ФБР. На теккщий момент атаки не считаются властями как террористические.

Согласно предварительным данным источника в правоохранительных органах, есть информация о 22 погибших в Льюистоне, штат Мэн. публикация журналиста издания в соцсети Х.

Пьяный петербуржец стрелял из окна на Парашютной.

Фото и видео: Telegram / Mash, BAZA