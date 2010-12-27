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Фотоаппарат "Зенит" снова запустят в производство
Сегодня, 14:00
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lesjasap
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Фотоаппарат "Зенит" снова запустят в производство

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Культовый советский аппарат снова вернется в производство.

Фотоаппарат "Зенит" снова вернется на российский и мировой рынки. Выпуск осовремененной новинки запланирован на 2018 год.
 
О проекте сообщила газета “Коммерсант”. По их данным, электроника для камеры будет разрабатываться за рубежом, а самой разработкой занимается Красногорский завод имени Зверева. Предприятие сохранит уникальные особенности “Зенита”. Фотоаппарат заявлен в двух цветовых решениях: светлом и темном оттенках. Декор будет дополняться вставками из кожи и других материалов.  Среди характеристик фотоаппарат заявлены полнокадровость и беззеркальность.
 
Начальник департамента по развитию гражданского приборостроения Игорь Сергеев рассказал, что планируется возрождение направления производства цифровой техники. По словам специалиста,  стоимость гаджета будет будет сравнима с ценой на Айфон, однако наша новинка окажется дороже. Производители не ставят перед собой задачу ориентироваться на массового потребителя.
 
Фото: Pixabay.com
Теги: зенит , новинка , производство , технологии , фотоаппарат
Категории: Новости России

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