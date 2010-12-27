Фотоаппарат "Зенит" снова запустят в производство

Культовый советский аппарат снова вернется в производство.

Фотоаппарат "Зенит" снова вернется на российский и мировой рынки. Выпуск осовремененной новинки запланирован на 2018 год.

О проекте сообщила газета “Коммерсант”. По их данным, электроника для камеры будет разрабатываться за рубежом, а самой разработкой занимается Красногорский завод имени Зверева. Предприятие сохранит уникальные особенности “Зенита”. Фотоаппарат заявлен в двух цветовых решениях: светлом и темном оттенках. Декор будет дополняться вставками из кожи и других материалов. Среди характеристик фотоаппарат заявлены полнокадровость и беззеркальность.

Начальник департамента по развитию гражданского приборостроения Игорь Сергеев рассказал, что планируется возрождение направления производства цифровой техники. По словам специалиста, стоимость гаджета будет будет сравнима с ценой на Айфон, однако наша новинка окажется дороже. Производители не ставят перед собой задачу ориентироваться на массового потребителя.

Фото: Pixabay.com