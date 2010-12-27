Фото: в Новосибирске горит здание на Станционной улице

Жители Новосибирска сообщают о пожаре на Станционной улице.

Сегодня днем, 4 октября, в Новосибирске произошел пожар в Левобережном. Об этом в социальной сети Instagram написал один из местных жителей. Пользователь Go_Lovnin выложил в Сеть фото мощного задымления за зданием НПО "Луч" на Станционной улице. На кадре можно заметить густой столб черного дыма рядом с производственным помещением.

При этом пользователь не сообщил в посте что-либо о возможных причинах и последствиях пожара. Юзер только саркастически заметил, что утро на "Луче" не задалось.

Фото: Instagram, go_lovnin