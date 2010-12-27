Фото петербуржца с видом на "Лахта Центр" в грозу выставят в итальянской Сиене

Снимок называется "Гроза в Петербурге. За секунды до шторма".

Фотографию петербуржца Антона Галахова под названием "Гроза в Петербурге. За секунды до шторма" выставят в итальянской Сиене. Об этом сообщается на странице "Лахта Центра" в Instagram.

На снимке изображен вечерний Петербург во время грозы. Небо затянуло тучами, а на заднем фоне стоит "Лахта Центр" и бьют молнии.

Другой снимок высотки, окутанный утренними облаками, попал в шорт-лист премии HIPA в Дубае. Фото Виктора Сухорукова "Выглядит футуристично" было включено в экспозицию Государственного центрального музея современной истории России.

Ранее мы писали, что петербургские художники нарисовали на заброшенном здании "эпоху классицизма".

Фото: Instagram / lakhtacenter