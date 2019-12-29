Форвард "Рейнджерс" Панарин повторил личный рекорд по забитым в НХЛ шайбам

И помог команде выиграть матч

Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин повторил собственный рекорд в Национальной хоккейной лиге. Сейчас он на четвёртом месте по очкам в лиге.

Панарин набрал 87 очков в текущем сезоне. Он проводит дебютный сезон за "Рейнджерс".

В матче с "Монреаль Канадиенс" россиянин сделал две результативные передачи. Игра закончилась со счётом 5:2.

Всего на счету спортсмена в настоящем сезоне 32 гола и 55 результативных передач в 62 матчах.

Ранее шайбы Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Чикаго".

Видео: YouTube / PRO Hockey